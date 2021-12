Lahnsteiner Wehr für Wasserrettung gerüstet: 45.000 Euro Zuschuss vom Land

Kürzlich überreichte der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz im Lahnsteiner Rathaus einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 45.000 Euro für den neuen Gerätewagen Wasserrettung der Freiwilligen Feuerwehr Lahnstein an Oberbürgermeister Peter Labonte.

Die Gesamtkosten des Fahrzeugs, das sich seit November 2020 im Einsatz befindet, beliefen sich auf 135.000 Euro. „Eine gute und wichtige Investition in die Sicherheit. Ich freue mich, dass das Land Rheinland-Pfalz uns hierbei unterstützt“, sagt Lahnsteins Oberbürgermeister Peter Labonte.

Der Gerätewagen wird von der Taucherstaffel Lahnstein genutzt, eine von insgesamt sieben Einheiten in Rheinland-Pfalz. Über und unter Wasser erfüllen sie Aufgaben in der Wasser- und Eisrettung sowie der technischen Hilfeleistung. In Lahnstein rechnet man dauerhaft mit steigenden Einsätzen: Der Boom der Hotelschifffahrt auf Rhein und Mosel sowie die weiter steigende Nutzung der Lahn als Freizeitfluss tragen dazu bei.