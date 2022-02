Lahnstein/Haren

Lahnsteiner Unternehmen umbenannt: Aus Röchling Sustaplast wird Röchling Industrial

Seit fast zwei Jahrzehnten fertigt die Firma Röchling Sustaplast SE & Co. KG in Lahnstein Kunststoffe an. Im Januar wurde das Werk, gemeinsam mit vielen weiteren Standorten des Konzerns, umbenannt. Das teilt das Unternehmen in einer Pressemeldung mit. Aus der Röchling Sustaplast SE & Co. KG in Lahnstein wurde nun die Röchling Industrial Lahnstein SE & Co. KG.