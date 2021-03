Mit einem offenen Brief an die Kommunalpolitik gingen die Anwohner des „Rheinbogens“ im Rheinquartier kürzlich an die Öffentlichkeit. Darin forderten sie, dass die Verwaltung endlich zu einem Mediationstreffen laden solle. Oberbürgermeister Peter Labonte hat nun, in Absprache mit dem Ältestenrat, geantwortet. Der OB verweist auf die Corona-Krise und bittet um Geduld. Hier sein Offener Brief in gekürztem Wortlaut: