Lahnsteiner Stadtbücherei nach der Corona-Krise: „Fast“ wieder im Normalmodus

Normalmodus. plus Abstand, plus Maske. „Für unsere Leserinnen und Leser waren die jüngsten Lockerungen ein Segen“, sagt die Leiterin der Stadtbücherei, Heike Handlos, beim Besuch unserer Zeitung. Um die Bücherei soll es bei dem Treffen am Kaiserplatz gehen, wie ist man durch die Corona-Krise gekommen? Waren Handlos und ihre Mitarbeiterin Silvia Rüdell in dieser schweren Zeit tatenlos oder haben sie neue Ideen entwickelt? Die Antwort: Die städtische Bücherei, deren Leitung Handlos 1995 übernommen hat, geht gestärkt aus der Krise hervor.