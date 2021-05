Lahnsteiner Oberbürgermeisterwahlen im Herbst: Wer steigt noch ein ins OB-Rennen?

Die SPD will ihre Kandidatin oder ihren Kandidaten in der kommenden Woche im Rahmen einer Mitgliederversammlung wählen, die CDU ist mit Thomas Becher schon im Wahlkampf angekommen: Die Oberbürgermeisterwahlen am Rhein-Lahn-Eck im Herbst dieses Jahres nehmen langsam Fahrt auf. Die Frage ist: Besteht wirklich „nur“ die Auswahl zwischen den Vorschlägen der beiden (ehemaligen) Volksparteien? Oder wird es weitere Kandidaten geben? Auch wenn sich die Beteiligten noch in Schweigen hüllen, ist eine Tendenz durchaus zu erkennen: Die Lahnsteiner Bürger werden am Wahlsonntag die Auswahl zwischen drei männlichen Bewerbern haben.