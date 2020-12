Lahnstein

In der Musik wird ein dreitöniger Akkord gemeinhin als Dreiklang bezeichnet. In Lahnsteins Kommunalpolitik ging es beim Dreiklang in den vergangenen Jahren stets um den Oberlahnsteiner Rheinhafen: Denn Rat und Stadtverwaltung wünschen sich für den zentral in der Innenstadt gelegenen Landeshafen einen Mix aus Wohnen, Arbeit und Freizeit. Zudem würden sie den Lkw-Verkehr zum Hafen und vom Hafen weg gern aus der Innenstadt verbannen. Doch beide Wünsche scheinen weit weg von einer Realität. Dies wurde nun auch im Haupt- und Finanzausschuss der Stadt deutlich.