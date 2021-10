In der Stadthalle in Lahnstein hat die traditionelle Sportlerehrung stattgefunden. Zu ehren waren laut Pressemitteilung jene Sportler, die in den Jahren 2019 und 2020 besondere sportliche Leistungen erbrachten. Zu der Veranstaltung luden die Stadt Lahnstein und der Stadtverband der Sport treibenden Vereine Lahnsteins ein.