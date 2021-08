Lahneck Light: Noch gibt es Karten

Es ist die einzige Großveranstaltung in diesem Sommer in der Region – Lahneck Light im Garten des Martinsschlosses: In seiner 32. Version wird das Musikfestival aufgrund der Covid-19-Pandemie zwar wie bereits im Vorjahr etwas kleiner ausfallen – doch die Liste der Künstler, die vom 13. bis 15. August im Park des Oberlahnsteiner Martinsschlosses auftreten, ist nichtdestotrotz hochkarätig. Die gute Nachricht: Noch gibt es genug Karten für die Veranstaltung, die pro Tag jeweils 360 Menschen besuchen können.