Kestert

Der Schutz gegen Bahnlärm im Mittelrheintal soll verbessert werden. Als kurzfristige Abhilfe will die DB Netz AG dafür an vielen Stellen im Mittelrheintal Lärmschutzwände errichten. Im Grunde eine begrüßenswerte Maßnahme. Aber nicht überall sind die Anwohner mit diesen Schallschutzwänden einverstanden. In Kamp-Bornhofen lehnte man diese Pläne zum Teil ab, in Kestert fühlen sich die Bürger von der DB Netz AG sogar regelrecht verschaukelt, wie Ortsbürgermeister Uwe Schwarz es beschreibt. Er schildert warum.