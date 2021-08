Die Menschen am Mittelrhein kennen sich mit Bahnlärm aus – und sind hart im Nehmen. Doch das, was aktuell mitten in Kamp-Bornhofen passiert, ist noch einmal ein ganz anderes Kaliber, als das tägliche Rattern und Bremsen der Güterzüge. Die Bahnsteige werden umgebaut. Auch nachts wird gearbeitet. Die Anwohner müssen stark sein. Die gute Nachricht: Das Ende ist abzusehen.