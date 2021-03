Lahnstein

Ladendiebe und Altöl: Zwei Vorfälle beschäftigen die Polizei Lahnstein

Drei Ladendiebe entdeckte der Detektiv des Globus Handelshofes in der Brückenstraße in Lahnstein am Freitag. Gegen 15.37 Uhr versuchten die Langfinger einen mit hochpreisigen Waren voll beladenen Einkaufswagen – unbezahlt – durch den Eingangsbereich zu schieben. Einer der Täter konnte vom Ladendetektiv gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.