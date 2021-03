Ladendiebe und Altöl beschäftigen die Polizei Lahnstein

Drei Ladendiebe entdeckte der Detektiv des Globus Handelshofes in der Brückenstraße in Lahnstein am Freitag. Gegen 15.37 Uhr versuchten die Langfinger einen mit hochpreisigen Waren voll beladenen Einkaufswagen – unbezahlt – durch den Eingangsbereich zu schieben. Einer der Täter konnte vom Ladendetektiv gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die beiden anderen entwischten mit einem Mercedes (schwarzer GLA) mit NR-Kennzeichen. Trotz Fahndung konnte die Polizei das Auto nicht mehr finden. Die beiden ca. 25 bis 35 Jahre alten flüchtigen Personen wurden wie folgt beschrieben. Tatverdächtiger 1: kurze, schwarze Haare; bekleidet mit einer blauen Jeans und einer schwarzen Kapuzenjacke. Tatverdächtige 2: braune Haare; bekleidet mit einer rosaroten Wolljacke und einer braunen Ledertasche.