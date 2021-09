Nievern

Kurzschluss: Kran beschädigt Oberleitung in Nievern und fängt Feuer

In Flammen stand am Dienstagmorgen ein Kran, mit dem eine Fachfirma für Garten und Landschaftsbau die Bäume in der Lahnstraße in Nievern stutzte. Beim Arbeiten geriet der Kran in die Oberleitung, woraufhin ein Kurzschluss folgte und der Steigerarm Feuer fing.