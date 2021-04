Singhofen

Kurioser Unfall in Singhofen: Kind bringt Auto ins Rollen und verletzt eigene Oma

Ein ungewöhnlicher, aber nicht minder ernster Verkehrsunfall hat sich am Mittwochnachmittag in Singhofen ereignet. Der Polizei in Bad Ems wurde gegen 15 Uhr zunächst ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin gemeldet. Wie sich herausstellte, waren ein Kind und eine ältere Dame beteiligt. Dabei saß jedoch nicht die Frau, sondern der Sprößling hinter dem Steuer. Was war passiert?