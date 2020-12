Bad Ems

Ihr Lächeln strahlt wie ihre Farben: Elisa di Canio will das Leben bunter machen. Vor allem in Bad Ems. Denn in der Kurstadt hat sie vor wenigen Wochen ihr Atelier „Kunstglück“ eröffnet. Jetzt wedeln in dem ehemaligen Ladenlokal in der Römerstraße 54 die Pinsel.