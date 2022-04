Nach zwei mal „light“ gibt's nun wieder die „volle Pulle“: Vom 27. bis zum 29. Mai findet Lahneck Live – das spartenübergreifende Kulturfest in den Oberlahnsteiner Rheinanlagen – statt. Zwei Jahre lang mussten die Veranstalter des beliebten „Umsonst-und-draußen-Open-Airs“ wegen der Corona-Pandemie das Festival in einer Lightversion durchführen. Nun locken wieder zwei große Bühnen an den Rhein.