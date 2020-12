Fachbach

So ein Stündchen mehr oder weniger macht doch nichts aus. Oder? Für Eltern, die ihren Job um die Betreuungszeiten ihrer Kinder herum organisieren müssen, ist so ein „Stündchen“ mitunter eine echte Herausforderung. Deswegen sind einige Mütter und Väter gerade ziemlich sauer über die geplante Verkürzung der Betreuenden Grundschule in der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau auf einheitlich 14 Uhr. In einem Redaktionsgespräch erklärten Schulelternbeiratsvorsitzende Imke Oster sowie Judith Klein und Yvonne Brüggenthies als weitere Elternvertreter der Grundschulen Fachbach und Arzbach, warum.