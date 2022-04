Der Schulalltag von Rüdiger Klotz hat seit Kurzem noch eine weitere Facette bekommen. Aktuell führt der Schulleiter der Realschule plus und Fachoberschule im Einrich/Katzenelnbogen nämlich fast täglich Aufnahmegespräche mit Kindern aus der Ukraine. Um anschließend zu entscheiden: In welcher Klassenstufe sind sie am besten aufgehoben? Und wie lassen sie sich schulisch sinnvoll unterstützen?