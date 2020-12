Rhein-Lahn/Lahnstein

Viel Zeit bleibt nicht mehr: Am 15. Dezember soll das Impfzentrum im Rhein-Lahn-Kreis einsatzbereit sein, um die ersten Spritzen setzen zu können. Seit Anfang dieser Woche ist auch klar, wo es hinkommt. Die ehemalige Lidl-Filiale in der Koblenzer Straße in Lahnstein wird gemäß den Vorgaben des Landes zu einem von insgesamt 36 Impfzentren umfunktioniert. Bei einem Termin an Ort und Stelle erläutern Landrat Frank Puchtler und Kreisfeuerwehrinspekteur Guido Erler die wichtigsten Punkte zu der Einrichtung, die so viel Hoffnung im Kampf gegen das Virus macht.