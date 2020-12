Lahnstein

Bis zu 2800 Dienstposten werden perspektivisch in der Lahnsteiner Deines-Bruchmüller-Kaserne ihren Dienst tun – verkehrstechnisch eine große Belastung für das Nadelöhr Hermsdorfer Straße/Industriestraße in Niederlahnstein. Ein Verkehrskreisel soll hier für Abhilfe sorgen. Der Stadtrat gab nun grünes Licht für die entsprechenden Planungen des Landesbetriebs Mobilität (LBM) aus Diez. An den voraussichtlichen Gesamtkosten von rund 1,3 Millionen Euro verbleibt für die Stadt ein Eigenanteil von etwa 200.000 Euro.