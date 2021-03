Keine Feste, keine Konzerte, keine Proben, keinerlei Veranstaltungen – kein Geld in der Kasse, aber laufende Kosten: Die Corona-Einschränkungen bringen so manchen Verein im Rhein-Lahn-Kreis in Schwierigkeiten. Deshalb hat der Kreisausschuss bereits im Mai 2020 die Verwaltung damit beauftragt, ein Corona-Sofortbudget von 200.000 Euro bereitzustellen. Die Nachfrage ist laut Kreisverwaltung groß.