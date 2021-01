Rhein-Lahn

Besonders in Corona-Zeiten kommt der Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft (WfG) Rhein-Lahn eine große Bedeutung als Ansprechpartner für Unternehmen zu. Das macht Wirtschaftsförderin Tanja Steeg in einem kürzlich geführten Gespräch mit unserer Zeitung deutlich. Bei den zahlreichen Fördermöglichkeiten ist es nicht einfach, den Überblick zu behalten. Steeg spricht von „gefühlter Intransparenz“ – zumal sich die Förderkulisse ständig verändere. In diesem Dschungel will die WfG Hilfestellung bieten und fördert gleichzeitig selbst.