Wer heute noch an Schule mit Tafel, Heft und Klassenbuch denkt, ist irgendwo in der Kreidezeit steckengeblieben. „Die Arbeit der Schule digitalisiert sich immer mehr“, betont denn auch der Leiter der Nicolaus-August-Otto-Schule (IGS), Ulrich Landes. W-Lan ist ein Muss, möglichst flächendeckend. Das hat man nun in Nastätten erreicht und damit auch in Corona-Zeiten bessere Möglichkeiten für die schulische Arbeit.