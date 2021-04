Lilian Iacob an der Geige und Ursula Herrmann am Akkordeon versprechen ein „kurzes Programm aus musikalischen Juwelen“, als sie ihren Auftritt im Barockhaus in Laufenselden beginnen. Das Duo Cantabile, wie beide sich nennen, bestreitet so das zweite Livestreamkonzert, das die Kulturvereinigung Heidenrod in Zeiten der Pandemie organisiert. Der auch als „Alte Schmiede“ bekannte Schauplatz selbst ist ein architektonisches Juwel, das erst vor wenigen Wochen eröffnet wurde.