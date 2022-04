Weiße Kleidchen, Blumenkränze, Samtanzüge, Kerzen – ganz besondere Kleidung und Accessoires markieren einen ganz besonderen Tag – und das seit vielen Jahrzehnten. Was sich ändert, sind die Namen, die Frisuren und die Qualität der Fotoaufnahmen. Wie sich das Erscheinungsbild der Kommunionkinder in Nievern über die Jahre hin gewandelt hat, kann man sich in der brandneuen Broschüre mit historischen Fotos des Heimatfotografen Jürgen Jachtenfuchs anschauen.