Es gibt Ideen, die in Schubladen verschwinden, weil sie einfach nicht zu verwirklichen sind. Dann aber nach Jahren vielleicht, erinnert man sich an sie. Und vielleicht haben sich nicht nur die Umstände geändert, sondern die Idee war einfach so gut, dass sie wieder ans Licht geholt wird. Eine solche Idee ist die Hängeseilbrücke in Bornhofen.