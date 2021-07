Klassischer Kommunalwahlkampf beschränkte sich über Jahrzehnte auf Plakate, Wahlstände, Werbung in der Tageszeitung, dem Mitteilungsblatt oder persönliche Hausbesuche. Doch die Zeiten haben sich geändert, Soziale Medien nehmen eine immer größere Rolle ein. Auch im OB-Wahlkampf. Und so versuchen die Kandidaten Thomas Becher, Marcel Will und Lennart Siefert, die Wähler bei Facebook und Instagram abzuholen und diese von sich zu überzeugen.