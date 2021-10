Nein, politisches Kabarett im engeren Sinn war es nicht, was Barbara Ruscher am Samstagabend im Theater im Badhaus auf die Bretter brachte. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass der Auftritt der Kleinkünstlerin, die sich auf Einladung des Kabaretts Casablanca an der Lahn die Ehre gab (O-Ton: „Gestern war ich in der Rhein-Mosel-Halle. Das war schön, aber hier ist es noch schöner“), frei von Gesellschaftskritik gewesen wäre.