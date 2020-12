VG Bad Ems-Nassau

Die Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau kann in diesem Jahr ihre laufenden Kosten nicht über die Einnahmen decken. Es werden voraussichtlich rund 340.000 Euro dafür fehlen. Zudem nimmt man mit 6,3 Millionen Euro höhere Kredite für Investitionen auf, als zunächst geplant. Das ist seit der Vorlage des Nachtragshaushalts klar. Im Rat haben die Fraktionen nun einhellig eine sparsamere Haushaltsführung angekündigt und eine striktere Planung künftiger Ausgaben gefordert. Ein zentrales Thema war dabei auch die Realschule plus in Bad Ems, die die VG als Träger finanziell stark belastet.