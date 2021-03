Kloster Eberbach vier Monate zu: Beliebtes Ausflugsziel hat jetzt wieder geöffnet

Nach vier Monaten Schließung aufgrund behördlicher Anordnungen wegen der Covid-19-Pandemie öffnet Kloster Eberbach in Eltville an diesem Montag seine Türen wieder für Besucher. Möglich macht es die Umsetzung der neuen Öffnungsverfügungen des Bundes und der Länder durch die Hessische Landesregierung. Die Vorbereitungen laufen seit Wochen auf Hochtouren, wie das Kloster in einer Pressemitteilung zur Öffnung erläutert.

„Wir freuen uns sehr, dass es nun losgeht und wir damit unseren Stiftungsauftrag und unseren Wahlspruch ,Unsere Tür steht offen, mehr noch unser Herz‘ endlich wieder erfüllen können“, wird Martin Blach, Vorsitzender des Vorstandes der gemeinnützigen Stiftung Kloster Eberbach, zitiert. „Wir haben diesen Tag herbeigesehnt und geplant. Natürlich dürfen wir bei allem Enthusiasmus nicht vergessen, dass wir nach wie vor in herausfordernden Pandemiezeiten leben und uns nur durch das Einhalten aller gebotenen Vorsichtsmaßnahmen in der Gemeinschaft bewegen können. Dafür liefert die Stiftung Kloster Eberbach die besten Voraussetzungen.“

Schon vor dem Lockdown habe sich ein umfangreiches Sicherheits- und Hygienekonzept im Rundgang des Klosters bewährt. Im gesamten Gebäude herrscht Maskenpflicht. FFP2- oder medizinische Masken sind grundsätzlich zu tragen und stehen auch an der Kasse zum Verkauf. Neu ist nun die Terminvergabe. Anmeldungen sind ab sofort per E-Mail an die Adresse klosterkasse@ kloster-eberbach.de möglich. Alle Daten werden erfasst und dokumentiert. Ebenfalls öffnen wird das klostereigene Hotel für Tagungs- und Geschäftsreisende. Führungen und private Veranstaltungen dürfen aufgrund der behördlichen Auflagen derzeit allerdings nicht angeboten werden. Die ersten Gäste möchte Martin Blach am Montagmorgen ab 11 Uhr persönlich begrüßen.