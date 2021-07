Klimaschutz ja, aber erst beim nächsten Mal: Zschimmer & Schwarz bekommt grünes Licht für neues Labor

Klimaschutz ist dringend. Besser heute als morgen sollte alles getan werden, um der Klimakatastrophe entgegen zu wirken. Die schreckliche Flut an der Ahr hat dies auf grausame Weise deutlich gemacht. Der Antrag, den die Sozialdemokraten der Stadt Lahnstein in der vergangenen Woche einbrachten, mag den aktuellen Ereignissen geschuldet sein: Die Firma Zschimmer & Schwarz, die beabsichtigt, ein neues Laborgebäude angrenzend an ihr neu errichtetes Verwaltungsgebäude zu bauen, soll das Dach dieses Neubaus begrünen und damit zum Klimaschutz beitragen – aber...