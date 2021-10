Die Probe des Mandolinenclubs Oelsberg am Dienstagabend beginnt bezaubernd märchenhaft: mit der Titelmelodie aus „Drei Nüsse für Aschenbrödel“. Ein Dreivierteljahr hatte das Orchester den Probenbetrieb Corona-bedingt ausgesetzt. Doch inzwischen wird wieder fleißig geübt – mit einem Ziel vor Augen. Denn am Samstag, 20. November, werden die Musiker ein „Kleines Intermezzo“ zugunsten von Flutopfern an der Ahr geben.