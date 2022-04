Osterspai

Klares Bekenntnis der Osterspaier: Viele unterstützen Menschen aus der Ukraine mit Hilfe und Spenden

Ein klares Bekenntnis empfängt jeden Besucher am Ortseingang von Osterspai: „Wir stehen zur Ukraine“, ist auf einem großen blau-gelben Transparent zu lesen, das die Gemeinde bereits vor einigen Tagen aufgestellt hat. Inzwischen sind auch Menschen aus der Ukraine auf der Flucht vor dem Krieg in ihrer Heimat in Osterspai angekommen.