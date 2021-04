„Klar Schiff“ für Umwelt und die Gemeinschaft: Loreleyschule St. Goarshausen beteiligt sich am Umwelttag

Der Umwelltag in der Stadt St. Goarshausen sollte auch in diesem Jahr wieder stattfinden und nicht nur viele Orte, wie Grünanlagen, Ufer oder Spielplätze, von angesammeltem Unrat befreien, um die Stadt zum Frühjahr und noch vor dem Osterfest von ihrer besten Seite zu präsentieren. Darüber hinaus ist die „Klar-Schiff-Aktion“ in der Loreleystadt auch jedes Jahr eine gute Gelegenheit, den Gemeinschaftssinn zu stärken und gemeinsam etwas für die Stadt und ihre Bürger zu tun. Dass beides in diesem Jahr nicht leicht werden würde, war klar. Aber der Stadtrat hatte sich entschieden, die Aktion trotz Coronapandemie nicht ausfallen zu lassen. Und letztlich war sie überaus erfolgreich.