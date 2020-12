Winden/Bad Ems

Mit einiger Verzögerung ist die Ausschreibung für die ersten Arbeiten am Neubau der Windener Kindertagesstätte veröffentlicht worden. Der Rat der Verbandsgemeinde sollte die Aufträge für Erdarbeiten, Rohbau und Zimmerarbeiten in seiner Sitzung am 2. April vergeben. Da diese wegen der Kontaktbeschränkungen aufgrund von Corona abgesagt wurde, wird Bürgermeister Uwe Bruchhäuser vom Recht Gebrauch machen, eine Eilentscheidung zur Vergabe zu treffen. Der Baubeginn wird für Ende Mai oder Anfang Juni angepeilt. Klar ist jetzt schon: Die geschätzten Kosten mussten bereits nach oben korrigiert werden.