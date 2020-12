Lahnstein/Rhein-Lahn

Die Corona-Krise – sie ist allgegenwärtig. (Fast) nichts mehr ist wie es war, die Menschen sind verunsichert, haben Zukunftssorgen, manche gar große Ängste. In solchen Krisenzeiten suchen Menschen häufig Rat, Hilfe oder einfach nur Trost bei „ihrer“ Kirche. In der aktuellen Krise ist dies nicht anders – „und doch ist diesmal alles ganz anders“, wie Armin Sturm, Pfarrer der Pfarrei Sankt Martin in Lahnstein, berichtet. „So etwas ist noch nie da gewesen.“ Umso wichtiger sei es daher, dass die Gemeinde mit den Menschen verbunden bleibe, zeigt sich der Seelsorger überzeugt. „Und dazu müssen wir kreativ sein.“