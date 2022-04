Kinofreuden in Bad Ems: Einst hielt man Händchen bei „Dr. Schiwago“

Die Bad Emser Kinos gehörten viele Jahre zu den Attraktionen der Kurstadt und waren ein beliebter Anlaufpunkt. Vor 25 Jahren ging der letzte Kinofilm in Bad Ems über die Leinwand, doch da war die Kino-Ära in der Stadt längst Geschichte. Der Journalist Wilfried Dieterichs, in Bad Ems aufgewachsen, hat sich vor einigen Jahren bereits intensiv mit dem Thema „Kinogeschichte in Bad Ems“ beschäftigt. Das Ergebnis seiner Forschungsarbeiten und Erinnerungen ist als Bad Emser Heft im Eigenverlag des Geschichtsvereins 2019 erschienen.