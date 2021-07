Kino-Center Nastätten rüstet Komfort und Technik auf

Zwei der drei Säle im Kino-Center Nastätten bekommen ein neues Gesicht: eine moderne Bestuhlung mit Lederbezug. Außerdem rüstet Kino-Betreiber Ralf Holl bei der Klima- und Lüftungstechnik im Haus auf. Zwei Projekte, die eine Bundesförderung möglich gemacht hat. Doch damit nicht genug. Holl, der immer wieder innovative Ideen hat, wird im Herbst die beiden nächsten Baustellen in seinem Lichtspielhaus eröffnen: Er richtet einen vierten Kinosaal ein und will alle Säle multimediafähig machen. Was das für neue Möglichkeiten eröffnet, erklärt er im Gespräch mit unserer Zeitung.