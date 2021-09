Aus Frankfurt, Bielefeld und Berlin kommen die vier Kinderliedermacher, die am Mittwochmorgen auf der Bühne der Mehrzweckhalle in Singhofen stehen. Zumindest für Georg Feils, den alle Ferri nennen, ist es dennoch eine Art Heimspiel. Denn in dem Taunusort hat 2016 das begonnen, was heute schon ein fester Bestandteil des Jahresablaufs vieler Kinder rund um Nassau und Singhofen ist. Zum sechsten Mal ist das von dem Frankfurter ins Leben gerufene Kinderliedermacherfestival für mehrere Tage zu Gast.