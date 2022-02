Fast anderthalb Jahre ist das Podcastprojekt HÖRlokal jetzt auf Sendung. In weit mehr als 100 Folgen hat Jennifer Ingmann aus Hömberg Menschen oder Projekte im Nassauer Land vorgestellt oder Geschichten gelesen, um besonders älteren Menschen in der kontaktarmen Corona-Zeit lokale Begegnungen anzubieten – wenn auch nur digital. Jetzt richtet man sich gezielt auch an eine deutlich jüngere Gruppe.