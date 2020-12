Archivierter Artikel vom 21.04.2020, 11:21 Uhr

Arzbach

Kinder in Arzbach machen Mut mit Regenbogen-Aktion: Bilder schmücken St. Josefsheim und Rathaus

„Kopf hoch, sonst kannst du den Regenbogen nicht mehr sehen.“ Unter diesem Motto setzte in dieser für alle außergewöhnlichen Zeit die Kita St. Georg in Arzbach in Kooperation mit der Limesschule ein Zeichen der Solidarität im Dorf. Für alle ist der Regenbogen zum Symbol der Verbundenheit geworden. Daher war das Ziel, bis Ostern das Rathaus und den Garten im St. Josefsheim mit vielen bunten (einlaminierten) Regenbogenbildern zu schmücken. Es wurde erreicht.