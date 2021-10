Am Montag sind in Nastätten fünf Tage Oktobermarkt unter Corona-Bedingungen zu Ende gegangen. Inzwischen sind die Einlassbändchen gezählt, die an Besucher verteilt worden sind: Es waren 26.684 Stück. Stadtbürgermeister Marco Ludwig zieht im Gespräch mit unserer Zeitung eine positive Bilanz für diese Kerb unter außergewöhnlichen Bedingungen.