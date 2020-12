Nastätten

Der Nastätter Blaufärber- und der Oktobermarkt fallen in diesem Jahr aus – das hatten Stadt und Gewerbeverein in der vergangenen Woche bekannt gegeben. Im Stadtrat herrschte Einstimmigkeit über die Absage. Dass diese Entscheidung wohlüberlegt war, zeigt sich nun nochmals im Gespräch mit Stadtbürgermeister Marco Ludwig, dem Vorsitzenden des Gewerbevereins Nastätten und Umgebung, Alexander Bayer, sowie in Stellungnahmen aus dem Stadtrat.