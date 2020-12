VG Nastätten

Das Hallenbad in Miehlen darf wieder geöffnet werden. Aus Sicht des Gesundheitsamtes „gibt es keine Bedenken“, wie Jens Güllering, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Nastätten, unserer Zeitung mitteilt. Erst in der vergangenen Woche hatte sich die SPD-Fraktion des Nastätter VG-Rates öffentlich zu Wort gemeldet und sich – trotz anhaltender Pandemie – eine baldige Öffnung des Hallenbades und der Turnhallen an den Grundschulen gewünscht.