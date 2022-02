Wer in Nievern Altglas loswerden will muss nach Fachbach oder Bad Ems fahren. So läuft es zumindest häufig, seitdem das neue Feuerwehrgerätehaus hinter der Alten Schule gebaut wurde. Dort standen früher die Altglascontainer für die Gemeinde, die mit dem Beginn der Bauarbeiten abtransportiert wurden. Nach Fertigstellung des Gerätehauses wurden die Behälter nicht mehr aufgestellt – damit gibt es nirgendwo im Ort die Möglichkeit, Altglas zu entsorgen.