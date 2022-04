Der Stadtteil St. Goarshausen-Heide scheint ein echter „Ort der Glückseligkeit“ zu sein – so jedenfalls wird er in einem Brief der Bewohner beschrieben, der unsere Zeitung erreichte. Die „Glückseligkeit“ allerdings soll jetzt jäh zerstört werden, denn im ehemaligen Hotel Christian soll eine Einrichtung für Kinder in Not entstehen. Die „Bewohner sind verunsichert und haben Angst“, heißt es in dem Schreiben. Was ist los auf der Heide?