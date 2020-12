Bad Ems

Seltsam ruhig ist es in Bad Ems an diesem letzten Wochenende im August, an dem traditionell des Eemsers liebstes Volksfest gefeiert wird: der Bartholomäusmarkt. Normalerweise wäre hier schon seit fast zwei Wochen Ausnahmezustand angesagt. Doch dieses Jahr ist alles anders.