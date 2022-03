Das hätte auch anders ausgehen können: Bislang unbekannte Täter haben an mehreren Stellen versucht, Restmüll des Corona-Testzentrums, der unter der Loreleyhalle zur Entsorgung gesammelt wurde, in Brand zu setzen.

Das teilt St. Goarshausens Bürgermeister Nico Busch am Sonntag mit. Die Polizei habe er informiert. Ereignet hat sich die am Samstag bemerkte Tat vermutlich in der Nacht, schreibt Busch und ergänzt: „Wir hatten wohl Glück. Der Schaden beläuft sich nur auf den Aufwand des Neuverpackens.“