Rund 35 Prozent der Kaufkraft, die Bürger in der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau im Einzelhandel ausgeben können, fließt in umliegende Regionen oder in den Internethandel ab. Das sind laut Gutachten der BBE Handelsberatung rund 59 Millionen Euro im Jahr. Auch im nahversorgungsrelevanten Einzelhandel gibt es Kaufkraftabflüsse. Allerdings gibt es Warenbereiche, in denen gerade die Städte Bad Ems und Nassau hohe Anziehungskraft auf einen gewissen Umkreis haben.