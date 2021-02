Aus dem Kauber Wald soll in diesem Jahr weniger Holz abgefahren werden als zuvor. Bei den Beratungen über den Forstwirtschaftsplan 2021 beschloss der Stadtrat mehrheitlich, den Hiebsatz von 1680 Festmetern auf 1100 Festmeter zu senken. Schadholz ist in dieser Menge inbegriffen. Nach Meinung von Janine Büter (Freie) war in der Vergangenheit im Forstplan die Summe für das Schadholz zu niedrig angesetzt, dann sei „die Ist-Zahl umso erschreckender“, mahnte sie.